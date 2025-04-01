Мастер железопросечного промысла расскажет тюменцам о своем деле

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция мастера Алексея Зубарева "Жестяное кружево Тюмени" начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 25 апреля в 12 часов. Событие состоится в рамках проекта "Тюмень: наши бренды, история и современность".

Работы мастера Алексея Зубарева украшают старинные дома в центре Тюмени. Работы Алексея не только сохраняют культурное наследие, но и добавляют в облик города неповторимую красоту. Деревянные дома, украшенные умелой рукой мастера, являются визитной карточкой Тюмени, считают специалисты.

Участники встречи узнают об истории появления железопросечного промысла, его развитии и становлении. Мастер расскажет о работе семейной мастерской, наиболее интересных изделиях, которые приходилось создавать, а также ответит на интересующие вопросы.

Проект "Тюмень: наши бренды, история и современность" создан с целью популяризации исторического наследия Тюмени, ее достопримечательностей и формирования гражданской ответственности за свою малую родину. Он объединяет деятелей культуры, связанных с развитием локальной идентичности, истории и культуры города.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 0+.