В Тюменской области организаторы фестиваля "Колмаковский пряник" удивят гостей арт-объектом

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

IV историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" пройдет в Заводоуковске 28 июня. Начало — в 11 часов. Событие станет частью празднования Дня города. Об этом на страницах своих соцсетей сообщила глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

"Убеждена в том, что мы удивим всех гостей нашего праздника пряничным арт-объектом, потому что каждый год он получается интересным. Мы видели и гигантский пряник-псалом, и целую пряничную усадьбу. Что будет в этом году — небольшой секрет. Все сюрпризы увидим непосредственно в день проведения", — поделилась она.

Фестиваль "Колмаковский праздник" развернется в Центральном парке Заводоуковска. В программе — пряничные гуляния, концерты, иммерсивный спектакль "Скоморошина". Гости смогут попробовать домашние пряники из печи. Мастер Александр Старынин покажет, как нужно вырезать пряничную доску.

Также посетителей фестиваля ждут гастрономические и творческие мастер-классы. Так, жители и гости Заводоуковска больше узнают о кармацкой росписи. Разгадать тайну ингредиентов, отгадать меру патоки предложат в ходе квеста "Секрет колмаковского пряника". Среди мастеров-пряничников проведут конкурс "Кулинарный профи".

Бойкая ярмарка развернется в шатрах. Здесь обещают широко представить народное мастерство. В залах краеведческого музей по случаю фестиваля откроется выставка кармацкой росписи, где представят работы Ольги Отрадной. Именно она стала автором изящного рисунка, украшающего упаковку Колмаковского пряника.

Светлана Касенова также подчеркнула, что День города в этом году юбилейный - Заводоуковску исполнится 65 лет.

"Скажем спасибо всем нашим жителям, которые вносили и продолжают вносить весомый вклад в развитие нашей земли", — дополнила она.

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Инна Пахомова