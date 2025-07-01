Посвященный крапивному ткачеству фестиваль состоялся в Тобольске

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Фестиваль "Крапивник", посвященный крапивному ткачеству, прошел в тобольском Губернском музее. Гостей ждали крапивный чай, игры, арт-площадки и мастер-классы, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Кроме того, в 2025 году в рамках фестиваля прошли мероприятия для воспитанников летних лагерей. Ребята посетили крапивную мастерскую и зал этнографии Губернского музея, поучаствовали в занятиях "Легенды древнего чума", "Узоры сибирской росписи" и "Сакральные нити Сибири".

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

В 2014 году проект Тобольского музея-заповедника – передвижная мастерская "Трава-Огонь" победила во всероссийском конкурсе "Культурная мозаика малых городов и сел" благотворительного фонда Тимченко. На создание мастерской сотрудников вдохновила уникальная коллекция изделий из крапивного полотна, инструментов для ее обработки и фотографии из музейных экспедиций.

Музейный проект перерос в ежегодный яркий фестиваль и уже четвертый год пользуется успехом у горожан и гостей Тобольска.