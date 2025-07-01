Юбилейный гастрофестиваль “Сибирский баурсак” проходит в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Юбилейный, пятый гастрономический фестиваль “Сибирский баурсак” проходит в пос. Прииртышский Тобольского района 19 июля.

Такие события привлекают много гостей, на них люди знакомятся с культурой и традициями сибирских татар, считает заместитель руководителя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин.

“Мы все наблюдали, как в течение пяти лет развивался фестиваль, росло количество участников. Сегодня он стал местом притяжения всех национальностей. Пятый юбилейный “Сибирский баурсак” собрал еще больше гостей, чем предыдущие. Давайте развивать его дальше, вместе. Мы уверены, что последующие фестивали также будут набирать много людей”, – поделился Роман Малыгин.

“Сибирский баурсак” является одним из узнаваемых брендов региона, напомнил он. Это событие – символ единства, передачи традиций.

“Мы видели, что уже есть площадка для молодежи, где представители старшего поколения учат подрастающее поколение выпекать баурсаки. Это говорит о том, что аутентичность национальной кухни, будет сохраняться, продолжаться. Так мы будем только крепнуть, становиться сильнее”, – считает Роман Малыгин.

Исполняющий обязанности главы Тобольского района Максим Александров сказал, что в планах пригласить на фестиваль в следующий раз гостей из Казани, других городов, рассказать о событии всей стране.

На территории стадиона разместили яркие экспозиции от разных районов. В одной из локаций разместилась сборная команда Тобольска и двух районов – Уватского и Вагайского. Рядом плели маскировочную сеть.

“Мы команда волонтеров “Дед и внук в одном строю”, которые помогают бойцам СВО. Объединились, плетем маскировочные сети, шьем противодроновые одеяла. Бойцы СВО благодарят нас. У нас сложился дружный коллектив, в котором чтят традиции, историю. Среди наших волонтеров много представителей татарского народа”, – поделилась руководитель добровольческого отряда, волонтер, член команды “Дед и внук в одном строю” Регина Юхневич.

На празднике для угощения гостей волонтеры сварили суп. Сухие наборы для его приготовления так же отправляют на СВО. Груз для бойцов отправляют ежемесячно. Недавно отправили партию в 40 масксетей. Всего же для фронта сплели более тысячи сетей.

Одна из локаций знакомила гостей праздника с подростками, которые занимаются сельским хозяйством. Так, в 2024 году ученик Карачинакой школы Богдан Шульман стал призером муниципального конкурса “Сельский агростартап” с проектом “Миниптицефабрика по производству домашних яиц от кур-несушек”.

Как обладателю третьего места ему вручили 50 тыс. рублей. На них приобрели первых кур. На сегодняшний день в в подворье семьи Богдана есть перепелки, бройлеры, несушки, петух.

У многих участников в палатках были представлены блюда кухни сибирских татар. Например, пирог с карасями, начинкой из утки, чак-чак. Отдельного внимания везде удостаивается баурсак. Он, по словам учительницы татарского языка Чебургинской школы Лилии Латыповой, символизирует солнце, им угощают дорогих гостей. Также на столы выставили дикоросы.

Атмосферу праздника создавала концертная программа. Фишкой события 2025 года стало исполнение переведенных на татарский язык мировых и отечественных хитов. Новинкой астрофестиваля стал конкурс по выпечке сибирского баурсака на скорость.

Напомним, в 2021 году состоялся первый фестиваль “Сибирский баурсак”. Тогда гигантским угощением всех удивила мастерицы из с. Санниково. Его размеры составляли 61 на 32 см. Баурсак попал в Книгу рекордов России.

В 2023 году фестиваль вошел в региональный реестр нематериального этнокультурного достояния региона. В 2025 году “Сибирский баурсак” стал официальным брендом Тобольского района.

Инна Пахомова