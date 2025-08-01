На выставке сибирского махрового ковра можно "послушать" цветочные узоры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Сибирский махровый ковер" открылась на четвертом этаже Музейного комплекса им. И.Я. Словцова в Тюмени 29 августа. На ней представлены более 50 экспонатов - ковров из разных колелкций. Полотна можно не только созерцать, но и ощутить аромат изображенных на них цветов.

Сибирский махровый ковер - не просто предмет декора, а настоящий феномен, вобравший в себя дух сибирской земли, считают организаторы экспозции. Выставка является важным шагом в сохранении, осмыслении богатого культурного наследия Тюменской области и того места, которое занимают в нем народные промыслы и традиции, сказал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров. Он уверен, что проект откроет новые возможности как для профессиональных исследователей, так и для всех, кто интересуется народным творчеством и искусством.

"Эта выставка стала возможной благодаря слаженному труду сотрудников Тюменского музейно-просветительского объединения Тюмени, Тобольска, Ялуторовска. Каждая работа, представленная здесь, каждый ковер - настоящее произведение искусства, отражающее не только мастерство, но и душу, мировосприятие своих авторов", - отметил Александр Сидоров в приветственной речи.

Выставка будет инетресна не только местным жителям, но и гостям региона, поскольку это всеобъемлющая попытка рассказать о махровом ковре, убежден директор Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Иван Панасенко. Он уточнил, что такая демонстрация коллекции с точки зрения развития ковроткачества проводится в музее впервые.

"Принцип повествования построен через сам промысел: начиная от ручных изделий из муниципальных округов региона, первых артелей и заканчивая большими фабриками. Для нас важно показать наши фонды, проследить через них, как развивался промысел до современных дней. Сегодня о ковре много говорится и говорится по-разному. Используется он в различных сферах: в дизайне, архитектуре, моде. Но нам хотелось поговорить о ковре через такую музейную изысканность, деликатность, показать его таким, какой он есть", - дополнил он.

Иван Панасенко отметил, что над выставкой трудилась большая команда всего Тюменского музейно-просветительского объединения. Особые слова благодарности он адресовал куратору выставочного проекта Елене Рындиной и дизайнеру Марии Булатовой.

Елена Рындина подчеркнула, что команда проекта поставила перед собой задачу не просто показать коллекцию изделий мастеров, а отразить через них судьбу всего региона на протяжении более чем столетия. По ее словам, махровый ковер - это дело не только прошлого, но и будущего, поэтому на выставке можно встретить экспонаты, созданные с применением уже современных технологий.

Особый интерес представляет ольфакторное погружение в экспозицию. Парфюмерные интерпретации популярных цветочных узоров дополняют впечатления посетителей выставки. Команда музея и "Библиотека ароматов" добавили искусству ковроткачества новое измерение - на уровне обоняния. Специально для выставки разработаны два аромата по мотивам предстваленной коллекции: "Полевые цветы" и "Сибирская роза". Композиции можно "послушать" прямо на выставке в одном из пространств зала.

Посетитель выставки, руководитель агентства событий "Красота и культура" Лира Минеева пришла в музей в рубашке из экокожи и сумкой в виде капли нефти, раписанными специальными красками. Предмет одежды и аксессуар декорированы алыми цветами, которые многие видели на коврах.

"Вообще мне нравится тема тюменского ковра, глубоко ее изучаю. Это история, которая соткана из нитей культуры, семейных ценностей, непрерывной передачи мудрости. Современному поколению важно передавать базовые ценности, в том числе и через культурный код Тюмени, через наш ковер. Например, можно использовать кастомизацию на экокоже. Это модно, современно и в то же время очень значимо", - поделилась Лира Минеева.

Узнать об истории коврового промысла в Тюменской области на выствавке можно до 1 февраля 2026 года. Посетить экспозицию можно по "Пушкинской карте". Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова