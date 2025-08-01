Жители Тюменской области восстановят исторические деревянные наличники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Паблик-арт "Наличном дворе" состоится в Тюмени, Тобольске и Ишиме 15 августа. Жители смогут восстановить исторические деревянные наличники под руководством профессионального реставратора, превратив артефакты в часть городского пространства, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

"Группы инициативных граждан в каждом городе, совместно с опытными реставраторами обновят наличники — символы культурного наследия Тюменской области. Участниками открытых реставраций станут активные жители городов и лидеры молодежных сообществ, которые заранее оставили заявку в группах мультицентров. Мероприятия пройдут с 18 до 21 часа",— рассказали в мультицентре.

В Тюмени принять участие в событии можно на пешеходной улице Дзержинского, рядом с центром деревянного творчества (ул. Дзержинского, 34). Тоболяков будут ждать в Аптекарском саду (зона под кедром). Местом проведения в Ишиме станет фестивальный парк.

После реставрации наличники займут место в мультицентрах городов. Рядом с арт-объектами установят таблички с информацией о значении и истории возникновения местных узоров.

"Внутри нашей богатой истории есть акцентная позиция - наличник. Наша задача подарить жителям региона, в дни празднования значимой даты, нетипичный опыт и прикоснуться к истории родных улиц. Совместное творчество позволяет осмыслить историю по новому", — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель бренда мультицентра "Моя территория".

Зарегистрироваться на события можно в группе "Мультицентр "Моя территория | Тюмень | Ишим | Тобольск" во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 0+.