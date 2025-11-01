Крупнейший строительный холдинг Казахстана вошел в состав тюменского кластера
Крупнейший строительный холдинг Казахстана BI Group с 30-летним опытом вошел в состав Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Соглашение о сотрудничестве подписано в Тюмени 27 ноября.
"Наш холдинг является лидером строительного рынка Казахстана. Проекты реализуем в Астане, Алматы, Шымкенте и за пределами страны. Планируем закупать строительные материалы в Тюменской области. У нас удобная логистика, всего около тысячи километров. Интересуют керамзитоблоки, арматура, металлоизделия, теплоизоляция и другие. Будем смотреть: цена-качество, посчитаем логистику и начнем покупать", - рассказал главный специалист отдела закупок строительного холдинга BI Group Досхан Омаров в интервью корреспонденту "Тюменской линии" во время тура по кварталу "Первомайская 1А" компании "Брусника".
По словам Досхана, тюменский застройщик использует уникальный фасад, и планировка помещений достойна высокой оценки.
Руководитель направления по взаимодействию с участниками Строительно-индустриального кластера Наталья Баженова отметила, что после проведения урбан-туров по кварталу "Брусники" и пешеходной улице Тюмени делегация из Казахстана проведет биржу контактов с компаниями региона.
"Делегация из Казахстана – это ответный визит. Тюменские компании были в республике летом. Наши иностранные партнеры успели принять участие в Тюменском экспортном форуме. Впереди переговоры, налаживание взаимовыгодного сотрудничества. Большое событие – подписано соглашение с первой компаний из Казахстана. Для тюменских предприятий открываются большие перспективы по выходу на рынок республики", - подчеркнула Наталья Баженова.
Всего 97 компаний входят в состав Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Его сотрудники оказывают всестороннюю поддержку по продвижению продукции региона как внутри страны, так и за ее пределами.
Анжела Лебедева