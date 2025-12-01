Расходы на благоустройство в Тюменской области составили 1,9 млрд рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,9 млрд рублей составили расходы на благоустройство в Тюменской области в 2025 году. В программу попал 41 двор в семи муниципалитетах, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов во время расширенного заседания регионального правительства.

Также в рамках реализации программы благоустройства преобразилось 72 общественных пространства в 14 округах.

По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области освоили за год 909 млн рублей, в том числе 232 млн рублей федеральной субсидии. На эти средства работы проведены на семи пространствах в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и шести дворах в Ишиме и Тобольске.

Тюменская область в Индексе качества городской среды находится на четвертом месте в России, первом – в УФО.

В федеральный реестр лучших практик благоустройства включены сквер Леонида Згерского и сквер Выпускников. Парк Лагунова – обладатель премии "Парки России".

Анжела Лебедева