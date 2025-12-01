  • 17 декабря 202517.12.2025среда
  • USD79,4302
    EUR93,8054
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер юго-западный

Концессионер в 16 округах Тюменской области приступил к эксплуатации водоканализационных сетей

Экономика, 16:09 17 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

К эксплуатации водоканализационных сетей приступила компания "Росводоканал Тюмень" в 16 округах Тюменской области по концессионным соглашениям. Изменения произошли в коллективах действующих ресурсных предприятий, открыт набор сотрудников.

Об этом рассказала генеральный директор компании "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева на пресс-конференции в формате паблик-ток, посвященной развитию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения региона по 16 концессионным соглашениям.

"С 10 декабря в соответствии с нашей дорожной картой мы начали эксплуатацию в 16 муниципальных образованиях в рамках заключенных концессионных соглашений. Коллектив новых наших подразделений формируется из сотрудников, которые работали ранее в прежних ресурсоснабжающих организациях. Безусловно, этого коллектива с учетом наших планов и задач недостаточно. Мы проводим дополнительный набор кадров – мастеров, слесарей, механизаторов, водителей, специалистов, кассиров. Они будут обеспечивать комфорт, безопасность, надежность систем водоснабжения и водоотведения на этих территориях", - уточнила гендиректор компании.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сотрудников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, проводят медосвидетельствование, обучают. Закупают для оснащения филиалов технику – более 84 единиц получили по лизингу. При этом проблем на обслуживаемых территориях много. По оценке Ольги Сарбаевой, в некоторых округах нет очистных сооружений, есть проблемы на линейных сооружениях.

"Всем будем заниматься в плановом порядке. Ряд мероприятий включили в производственные программы подразделений, другие зашиты в инвестиционные программы, которые являются основой концессионных соглашений. Одна тысяча объектов построена будет за первые 15 лет концессий. Это огромная работа, которая даст возможность 90 процентам населения этих территорий получить доступ к качественной услуге. Более того, мы построим около 500 км сетей. Будем прокладывать локальные сети в отдаленных территориях. В этой части приняты наиболее оптимальные решения по каждому муниципалитету", - уточнила Ольга Сарбаева.

Она отметила, что особое внимание уделят филиалам компании. В Ишиме проведут реконструкцию крупнейшего в округе Бокаревского водозабора, построят резервуары чистой воды, обновят очистные сооружения. В Ялуторовске также модернизируют станцию водоподготовки и очистные сооружения.

"Мы смотрим лучшие практики и технологии, что есть в России, которые потом учтем при проектировании сооружений на территориях 16 округов. Очень большое внимание уделим автоматизации. Как показал опыт в Тюмени – автоматизация повышает эффективность всех бизнес-процессов. Фактически у нас канализационные насосные станции работают без людей. Этот опыт по автоматизации мы будем внедрять", - подчеркнула руководитель.

По ее словам, вместе с развитием инфраструктуры "Росводоканал Тюмень" на местах будет заниматься и обслуживанием действующих сетей: "Будем купировать основные проблемы, чтобы люди не остались без воды".

Отметим, в регионе правительство Тюменской области, администрации округов и компания "Росводоканал Тюмень" подписали 16 концессионных соглашений. За 49 лет концессионер должен модернизировать системы водоснабжения и водоотведения на территориях. Только за первые 15 лет будет построено около одной тысячи объектов.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , концессионное соглашение , Росоводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:57 17.12.2025Сбер подведет персональные итоги года для каждого клиента
16:43 17.12.2025Спрос на драгоценные металлы увеличился на 50% с начала года
16:20 17.12.2025В Тюменской области за ноябрь выдали на 13,9 % меньше потребительских кредитов
16:09 17.12.2025Концессионер в 16 округах Тюменской области приступил к эксплуатации водоканализационных сетей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора