Концессионер в 16 округах Тюменской области приступил к эксплуатации водоканализационных сетей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

К эксплуатации водоканализационных сетей приступила компания "Росводоканал Тюмень" в 16 округах Тюменской области по концессионным соглашениям. Изменения произошли в коллективах действующих ресурсных предприятий, открыт набор сотрудников.

Об этом рассказала генеральный директор компании "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева на пресс-конференции в формате паблик-ток, посвященной развитию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения региона по 16 концессионным соглашениям.

"С 10 декабря в соответствии с нашей дорожной картой мы начали эксплуатацию в 16 муниципальных образованиях в рамках заключенных концессионных соглашений. Коллектив новых наших подразделений формируется из сотрудников, которые работали ранее в прежних ресурсоснабжающих организациях. Безусловно, этого коллектива с учетом наших планов и задач недостаточно. Мы проводим дополнительный набор кадров – мастеров, слесарей, механизаторов, водителей, специалистов, кассиров. Они будут обеспечивать комфорт, безопасность, надежность систем водоснабжения и водоотведения на этих территориях", - уточнила гендиректор компании.

Сотрудников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, проводят медосвидетельствование, обучают. Закупают для оснащения филиалов технику – более 84 единиц получили по лизингу. При этом проблем на обслуживаемых территориях много. По оценке Ольги Сарбаевой, в некоторых округах нет очистных сооружений, есть проблемы на линейных сооружениях.

"Всем будем заниматься в плановом порядке. Ряд мероприятий включили в производственные программы подразделений, другие зашиты в инвестиционные программы, которые являются основой концессионных соглашений. Одна тысяча объектов построена будет за первые 15 лет концессий. Это огромная работа, которая даст возможность 90 процентам населения этих территорий получить доступ к качественной услуге. Более того, мы построим около 500 км сетей. Будем прокладывать локальные сети в отдаленных территориях. В этой части приняты наиболее оптимальные решения по каждому муниципалитету", - уточнила Ольга Сарбаева.

Она отметила, что особое внимание уделят филиалам компании. В Ишиме проведут реконструкцию крупнейшего в округе Бокаревского водозабора, построят резервуары чистой воды, обновят очистные сооружения. В Ялуторовске также модернизируют станцию водоподготовки и очистные сооружения.

"Мы смотрим лучшие практики и технологии, что есть в России, которые потом учтем при проектировании сооружений на территориях 16 округов. Очень большое внимание уделим автоматизации. Как показал опыт в Тюмени – автоматизация повышает эффективность всех бизнес-процессов. Фактически у нас канализационные насосные станции работают без людей. Этот опыт по автоматизации мы будем внедрять", - подчеркнула руководитель.

По ее словам, вместе с развитием инфраструктуры "Росводоканал Тюмень" на местах будет заниматься и обслуживанием действующих сетей: "Будем купировать основные проблемы, чтобы люди не остались без воды".

Отметим, в регионе правительство Тюменской области, администрации округов и компания "Росводоканал Тюмень" подписали 16 концессионных соглашений. За 49 лет концессионер должен модернизировать системы водоснабжения и водоотведения на территориях. Только за первые 15 лет будет построено около одной тысячи объектов.

Оксана Корнеенкова