Ялутровчанин в пьяной ссоре убил знакомую

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В убийстве женщины обвиняется 61-летний житель Ялуторовска, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, в ночь на 13 декабря мужчина распивал спиртное со своей знакомой в квартире по ул. Заводской.

Между ними возник конфликт, и ялутровчанин нанес потерпевшей смертельные травмы головы. Чтобы скрыть следы, он принял меры по уничтожению останков жертвы. Позже фрагменты тела нашли местные жители.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.