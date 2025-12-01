  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Ялутровчанин в пьяной ссоре убил знакомую

Происшествия, 11:37 30 декабря 2025

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В убийстве женщины обвиняется 61-летний житель Ялуторовска, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, в ночь на 13 декабря мужчина распивал спиртное со своей знакомой в квартире по ул. Заводской.

Между ними возник конфликт, и ялутровчанин нанес потерпевшей смертельные травмы головы. Чтобы скрыть следы, он принял меры по уничтожению останков жертвы. Позже фрагменты тела нашли местные жители.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# следователи , убийство , уголовное дело , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:37 30.12.2025Ялутровчанин в пьяной ссоре убил знакомую
18:03 29.12.2025В Тобольском округе на трассе столкнулись Lada и бензовоз
16:31 29.12.2025Жителя Ялуторовска обвиняют в убийстве пожилой женщины
16:13 29.12.2025В Тюмени легковой автомобиль въехал в тепловоз

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора