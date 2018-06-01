Тюмень станет площадкой для общения молодых предпринимателей

Фото из группы "Форум СУП" ВКонтакте Фото из группы "Форум СУП" ВКонтакте

Слет успешных предпринимателей пройдет в Тюмени с 14 по 16 сентября. Местом проведения форума в этом году станет центр "Олимпийская ребячка", сообщается на официальном сайте мероприятия.

Форум будет интересен опытным и начинающим предпринимателям, представителям институтов развития и поддержки предпринимательства, студентам, стартаперам и бизнес-наставникам.

В 2018 году слет удивит участников новым форматом площадок. Форум охватит четыре направления развития для предпринимателей: знания, ресурсы, связи и развлечения.

Так, на "Ярмарке инвестиций" будут представлены самые перспективные проекты. У участников будет возможность получить крупные инвестиции, системные знания о их привлечении и защите проекта, а также обратную связь от экспертов.

Своими знаниями и опытом на форуме поделятся федеральные и региональные спикеры в рамках бизнес-игры "ЗАВОД" и лекции в формате TED. На нетворкинг-площадке можно будет пообщаться с участниками, поучаствовать в тематических круглых столах, в играх и упражнениях на развитие связей.

Из развлечений участников ждут экскурсии по Тюмени, большой вечерний фестиваль правды от успешных предпринимателей — True story fest, а также спортивные, танцевальные, релаксирующие площадки на открытом воздухе.

Впервые СУП состоялся в 2013 году, тогда он собрал 150 предпринимателей с юга Тюменской области. За пять лет форум прошел путь от регионального до международного уровня. В 2017 году форум прошел на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Площадку посетило около 5 тыс. человек.

Любовь Голышева