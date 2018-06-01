На фестивале садов тюменцы увидят японские сады и живых кур

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Организаторы обещают провести первый городской фестиваль садов AstraGarden ярко, красочно и познавательно. Посетители выставки увидят сад, выполненный в японских традициях, необычные растения и даже живых обитателей - кур.

Выставка садов, над которой трудятся участники на территории "Ива-парка" (2-й км автодороги "Тюмень – Луговое", стр. 1), будет работать целый год.

Сейчас специалисты по ландшафтному дизайну из Тюмени и других городов создают 12 оригинальных зеленых проектов. Для оформления участков используют деревья и кустарники, характерные для сибирской климатической зоны.

"Все кто не успеет посетить "Ива-парк" за восемь дней фестиваля, смогут сделать это и после его окончания и увидеть работы мастеров во всех четырех временах года, - рассказала председатель оргкомитета фестиваля Маргарита Ахмечет. – Наша главная задача – создать здесь позитивное творческое пространство, которое позволит профессионалам повышать свою квалификацию, показывать мастерство и делиться опытом с любителями".

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Над проектом "Радужные детские мечты" работает Олеся Налобина. "Центральный мотив этого сада – мыльные пузыри, а преобладающими цветами станут фиолетовый, зеленый и розовый. Сидя на декоративной скамейке у искусственного водоема, здесь можно будет полюбоваться цветением шалфея и гортензий", - рассказала автор проекта.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Ландшафтный архитектор Татьяна Беланчук изначально хотела показать в своем проекте многообразие цветочных культур тюменского региона, но в ходе работы идея изменилась. Сейчас на месте будущего сада размещено его центральное украшение – курятник. "Пространство само знает и подсказывает, что должно на нем быть, - поделилась Татьяна Беланчук . – И задача ландшафтного архитектора уловить это, понять и отдаться процессу, так мне и пришла мысль украсить это место белыми курами".

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Праздник садоводства пройдет в областном центре с 15 по 22 июля. Свое мастерство покажут новички и профессионалы, победители международных конкурсов садов. Все восемь дней здесь будут проходить профессиональные, образовательные и культурные мероприятия. Лучшие работы определят тюменцы в ходе голосования на портале "Я решаю".

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Куратором выставки садов выступит московский ландшафтный дизайнер Игорь Федоров, экспертом и творческим консультантом - Людмила Белых, известная своими авторскими цветниками, победитель многочисленных выставок, член жюри ландшафтных конкурсов, автор публикаций и лекционных курсов.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Открытие фестиваля начнется 15 июля в 12 часов. Организаторы: питомник "Ахмечет", садовый центр "Астра", Тюменский ландшафтный клуб и клуб "Цветоводы Тюмени". Фестиваль проводится при поддержке администрации Тюмени и управы Калининского административного округа.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников