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В Тюменской области уменьшилось количество сделок на вторичном авторынке

Общество, 16:49 26 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Отрицательную динамику на вторичном рынке легковых автомобилей демонстрирует Тюменская область. С показателем минус 0,8% регион вошел рейтинг, составленный аналитическим агентством "Автостат" по итогам с января по май 2018 года.

Отрицательную динамику демонстрируют также Новосибирская (-2,9%), Волгоградская (-2,6%) и Воронежская (-2,5%) области, Алтайский (-1,3%) и Пермский (-1,1%) края, Нижегородская (-0,7%) область.

В Тюменской области по оценке экспертов за пять месяцев 2018 года продано более 23 тыс. машин с пробегом.

Всего за отчетный период объем рынка подержанных авто в России составил более 1 млн единиц и показал рост на 1,3% к результату прошлого года.

Лидерами среди субъектов России стали Москва и область, их суммарная доля составила 11,5%. Первенство по итогам пяти месяцев принадлежит Подмосковью, где вторичный рынок составил 119,7 тыс. автомобилей. Столица занимает вторую строчку с результатом 117 тыс. машин, демонстрируя падение на 1,9%. На третьей позиции рейтинга с долей 4,9% находится Краснодарский край, в котором было реализовано 100,9 тыс. подержанных автомобилей, прирост - 1,7%.

Как отмечают эксперты аналитического агентства, положительная динамика рынка легковых автомобилей с пробегом присутствует в большинстве представленных субъектов РФ.

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# автомобиль , рейтинг

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