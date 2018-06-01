Жители Югры массово отметят Всероссийский олимпийский день

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Более 2,5 тыс. жителей Югры отметят Всероссийский олимпийский день 30 июня, сообщает правительство ХМАО-Югры.

В 2018 году этот день посвящен юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в Буэнос-Айросе, Аргентина. В Ханты-Мансийске пройдут соревнования по стритболу и кроссфиту, а также открытая тренировка "Free training Ugra", которую проведет мастер спорта России международного класса, участник зимних Олимпийских игр в Сочи Антон Гафаров.

В Нефтеюганске будет проходить VIII спартакиада среди пришкольных лагерей "Малые Олимпийские игры". В Лангепасе будет организована сдача нормативов ГТО. В Покачах будет пройдет спартакиада пришкольных лагерей.

В поселке Зеленоборск Советского района жители примут участие в массовом забеге, спортивных эстафетах среди детей 9-15 лет, а на хоккейном корте будут проходить матчи по мини-футболу среди детей 9-15 лет и взрослых. В Сургуте пройдут соревнования по футболу среди дворовых команд. В Лянторе пройдет олимпийская эстафета.

В Югорске на территории летнего лагеря "Рекорд" будут организованы эстафета "Веселые забеги", матчи по пионерболу, состязания по стритболу, желающие смогут сдать нормативы ГТО.