В Винзилях выгорела квартира в двухквартирном доме
фото из архива МЧС России
Пожар в 3-комнатной квартире двухквартирного деревянного дома в пос. Винзили начался в 16 часов 11 минут 28 июня, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.
Основной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Погибший, пострадавших нет.
Как отметили в пресс-службе управления, огнеборцы вовремя вынесли из горящей квартиры газовый баллон. В тушении пожара были задействованы 6 человек и 3 единицы спецтехники МЧС.
Ущерб от пожара предстоит установить.
Анжела Лебедева