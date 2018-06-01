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В Винзилях выгорела квартира в двухквартирном доме

Происшествия, 10:17 29 июня 2018

фото из архива МЧС России

Пожар в 3-комнатной квартире двухквартирного деревянного дома в пос. Винзили начался в 16 часов 11 минут 28 июня, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Основной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Погибший, пострадавших нет.

Как отметили в пресс-службе управления, огнеборцы вовремя вынесли из горящей квартиры газовый баллон. В тушении пожара были задействованы 6 человек и 3 единицы спецтехники МЧС.

Ущерб от пожара предстоит установить.

Анжела Лебедева

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# Винзили , пожар

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