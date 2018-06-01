Третью очередь мегафермы в Голышмановском районе построят до конца года

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Содействие в ускорении экспертизы проекта строительства третьей очереди будет оказано сельхозпредприятию "Тюменские молочные фермы" в Голышмановском районе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, побывав на крупнейшей в Сибири мегаферме с рабочим визитом.

"Правительство Тюменской области всегда оказывает нам всю необходимую поддержку при прохождении административных процедур. В регионе сформирован прекрасный инвестиционный климат. После завершения строительства третьей очереди наша ферма станет крупнейшей в России - здесь будет содержаться около 6 тысяч голов только дойного молочного стада", - рассказал генеральный директор предприятия Андрей Григоращенко.

Начало строительства третьей очереди мегафермы запланировано на август 2018 года. Завершить работы по возведению новых коровников инвесторы рассчитывают зимой 2018 года, сообщил генеральный директор. Для этого предприятие "Тюменские молочные фермы" намерено воспользоваться льготным кредитованием по линии Минсельхоза РФ. Для этого необходимо подписать договоры с банками не позднее 24 июля. Потому и требуется ускорение экспертизы проекта.

Сегодня на предприятии "Тюменские молочные фермы" содержится 4,6 тыс. голов дойного стада голштино-фризской породы. Годовой надой молока на одну корову в 2017 году составил более 4,2 тыс. кг. Произведенное молоко в полном объеме поставляется на Ялуторовский молочный комбинат компании Danone.

На фермах внедрена автоматизированная система управления с использованием технологии искусственного интеллекта. Сейчас идет настройка "умных" видеокамер, которые будут контролировать соблюдение всех технологических нормативов.

После выхода на проектную мощность предприятие "Тюменские молочные фермы" будет ежегодно производить 42 тыс. тонн молока.

Евгений Бабенко