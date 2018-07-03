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Выставка "Романовы: семейный портрет" открывается в Заводоуковске

Общество, 08:14 03 июля 2018

фото Заводоуковский краеведческий музей

Выставка "Романовы: семейный портрет" открывается в Заводоуковском краеведческом музее с 8 июля, сообщают организаторы.

На выставке будут представлены копии фотоснимков семьи последнего российского императора Николая II. Посетители смогут увидеть семью императора, которая отличалась своей взаимной любовью и духовным единством.

Николай II, как известно, был образцовым семьянином. Все свободное время он посвящал семье: жене Александре Федоровне и детям – сыну Алексею и дочерям Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии. Царь проводил досуг в семейном кругу, много занимался с детьми, читал им художественную литературу и исторические сочинения. И, конечно же, не забывал о развлечениях – спорте и охоте. Именно эти моменты жизни Романовых отображены на фотографиях.

Выставка продолжит работать до 18 июля.

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# выставка , Заводоуковск , Николай II , Романовы

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