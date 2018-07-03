Тюменский ресторан заплатил триста тысяч рублей за нарушение авторских прав

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

В 300 тыс. рублей обошлось руководству тюменского ресторана нарушение авторских прав. Гостей заведения развлекали исполнением песен без согласия авторов, сообщает областная служба судебных приставов.

Представители "Российского авторского общества" обратились в суд с иском. Суд постановил взыскать с предприятия компенсацию за незаконное исполнение музыкальных произведений.

Однако руководство ресторана не торопилось самостоятельно оплачивать задолженность. Тогда судебному приставу-исполнителю пришлось разыскать счета должника. С одного из них в итоге и была списана сумма задолженности в полном объеме. Кроме этого, с предприятия взыскали исполнительский сбор за неуплату задолженности в установленный срок.