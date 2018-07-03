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Зубренка в заповеднике Московской области назвали в честь российского футболиста

Общество, 15:32 03 июля 2018

Мать зубренка Мудзюбы/фото www.mnr.gov.ru

Зубренка, родившегося в Приокско-Террасном заповеднике, Московская область, назвали в честь нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы – Мудзюба, сообщает Минприроды РФ.

Весной в учреждении родился теленок по имени Мундиаль, которого предложили взять под опеку участникам российской сборной. Узнав о необычном имени бычка, фанаты попросили сотрудников заповедника назвать следующего бычка в честь нападающего Артема Дзюбы.

Сотрудники отмечают, что такого крупного "новорожденного" в заповеднике еще не было. Сотрудники питомника являются поклонниками футболиста, поэтому с радостью поддержали идею фанатов. Планируется, что Мудзюба, как и большинство родившихся в Центральном зубровом питомнике животных, через полтора-два года будет выпущен в дикую природу.

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# Артем Дзюба , заповедник , зубр

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