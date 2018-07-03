Реализация инвестпроекта на "Тюменском бройлере" идет полным ходом

Фото птицефабрики «Тюменский бройлер» Фото птицефабрики «Тюменский бройлер»

Ход реализации инвестпроекта по увеличению мощностей и модернизации предприятия в регионе, перспективы его развития обсудили на рабочей встрече врио губернатора Тюменской области Александр Моор, генеральный директор группы "ПРОДО" Петр Илюхин и директор АО "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко.

Врио губернатора отметил, что все достигнутые ранее договоренности по поддержке проекта будут сохранены. Напомним, что в начале текущего года АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве.

Петр Илюхин на встрече проинформировал Александра Моора о деталях инвестпроекта. Группа "ПРОДО" реализует масштабную поэтапную программу модернизации и расширения мощностей птицефабрики. Очередной проект развития предприятия, к которому оно уже приступило, рассчитан на три года. Планируется, что к 2021 году на "ПРОДО Тюменский бройлер" будут построены шесть новых птичников, реконструированы шесть корпусов по откорму поголовья. Также будет проведена реконструкция всей технологической цепочки, в том числе инкубатора, убойно-перерабатывающего комплекса. В результате реализации проекта будут увеличены объемы производства на семь тысяч тонн в год, повысится качество продукции, появятся новые рабочие места, а местный бюджет получит дополнительные налоговые отчисления.

Петр Илюхин рассказал, что на площадке работают тюменские строители. "Мы впервые в своей практике использовали опыт подбора подрядчика с участием Торгово-промышленной палаты Тюменской области. И этот опыт оказался очень успешным. Подрядчик ведет работы на высоком уровне и с опережением графика. Поэтому уже первый этап будет завершен раньше на полтора-два месяца и беспокойства за реализацию проекта нет", - отметил он и пригласил Александра Моора посетить новые цеха предприятия в конце сентября.

Оксана Величко подчеркнула, что "ПРОДО Тюменский бройлер" имеет давнюю историю, стабильно и профессионально работающий коллектив, а это почти полторы тысячи человек. Стратегия птицефабрики - выпускать прежде всего охлажденное мясо птицы. Объемы производства составляют 32 тыс. тонн в год и более 200 наименований готовой продукции. 95 процентов ее реализуется в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. "Прежде чем приступить к реализации инвестпроекта по увеличению объемов производства, компания изучила и просчитала рынки сбыта. Есть понимание, какая необходима продукция и где она будет востребована", - подчеркнули руководители предприятия.

"Взвешенная и грамотная политика компании, ее социальная ответственность и основательный подход к реализации стратегии своего развития импонирует. Это залог финансовой устойчивости предприятия", - отметил Александр Моор.