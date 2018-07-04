Тюменца на даче придавила "Газель"

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Тюменцу, придавленному собственным автомобилем, понадобилась помощь врачей. 57-летнего мужчину доставили в больницу с серьезной травмой, сообщает станция скорой медицинской помощи.

2 июля на даче тюменец проверял двигатель автомобиля "Газель". Стоя у открытой двери возле машины водительского сиденья, он повернул ключ зажигания, не убедившись, что коробка передач находится в нейтральном положении. Машина завелась и поехала. Мужчина попытался ее заглушить, но дверь, ударившись о проем гаража, захлопнулась и прижала его. В этот же момент автомобиль заглох.

Выбравшись из западни, дачник отогнал машину на место и только потом попросил родственников вызвать скорую. Вызов в садоводческое общество поступил в 12 часов 44 минуты. Спустя 20 минут бригада прибыла адресу. Пострадавший в это время лежал на полу и не мог даже пошевелиться.

"Пациент жаловался на боль в грудной клетке слева. В этом месте при ощупывании возникал звук, напоминающий хруст снега при ходьбе. Так скрипят соприкасающиеся костные отломки при трении. У пострадавшего выявлена сочетанная травма: перелом ребер, ключицы и закрытый пневмоторакс", - рассказал фельдшер скорой помощи Иван Пахтусов.

Оказав необходимую помощь, медики передали пациента хирургам Областной клинической больницы № 2. По словам врачей стационара, мужчина получил тяжелую травму. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, но прогнозы медиков положительные.