Тюменские ученые разрабатывают маркеры для муксуна

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Исследовательскую работу, направленную на увеличение численности муксуна в Обь-Иртышском бассейне, проведут студенты аграрного университета Северного Зауралья совместно с научными центрами Москвы.

Как рассказала ректор тюменского вуза Елена Бойко, вопрос воспроизводства муксуна актуален не только для Тюменской области, но и для северных округов. По ее словам, муксун - это вид рыбы, который в настоящее время запрещен к вылову. Соответственно стоит задача – увеличить численность рыбы в Обь-Иртышском бассейне.

"Возможны разные подходы к ее решению, в том числе, воспроизводство искусственным образом и выпуск малька. Но тут возникает еще одна задача - если мы выпускаем мальков в Обь-Иртышский бассейн, то это должен быть аборигенный вид рыбы, то есть тот, который обитает именно там, а не муксун с Енисея или с другого места. В этом плане уже ведутся совместные исследования и мы сейчас формируем специальную научную группу. Она будет разрабатывать маркеры, по которым можно будет определить енисейского муксуна, муксуна обь-иртышской популяции, либо другого водоема", - пояснила Елена Бойко.

Она добавила, что задачу о формировании научной группы и проведении исследований поставил заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

В целом Елена Бойко добавила, что направление "Рыбоводство и водные биологические ресурсы" популярно среди выпускников аграрного университета. Ребята едут работать как на предприятия юга области, так и северных округов.

"Это направление крайне востребовано, оно занимается воспроизводством рыбных запасов в целом водных биологических ресурсов и конкретно Обь-Иртышского бассейна. Ситуация непростая, рыбные запасы там снижаются по ряду причин, и мы как раз готовим специалистов, которые эти ситуации выравнивают и показатели численности рыб, в том числе особо ценных, возрастают", - пояснила Елена Бойко.

Напомним, что в конце июня временно исполняющий обязанности главы Тюменской области Александр Моор во время рабочего визита в Ханты-Мансийск принял участие в совещании, посвященному искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Позже, отвечая на вопросы журналистов, Моор подчеркнул важность выработки новых мер в этом направлении, которые будут предложены для рассмотрения на федеральном уровне.

Любовь Голышева