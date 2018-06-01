Тюменская область, Югра и Ямал сообща восстановят запасы муксуна в реках

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Рабочую группу для подготовки совместных предложений по развитию рыбоводства, воспроизводству и сбережению ценных пород рыбы создадут Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом сообщили журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова после рабочего визита на предприятие "Югорский рыбоводный завод" в Ханты-Мансийске.

Как отметил Александр Моор, в Тюменской области есть серьезные резервы для развития рыбоводства и искусственного воспроизводства рыбных запасов. Три региона должны сконцентрировать усилия на данном направлении, а наши общие предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере сбережения и воспроизводства рыбных запасов должны быть услышаны на федеральном уровне. "Наша цель - не только охранять и воспроизводить ценные породы рыбы на сегодняшнем уровне. Необходимо сделать все возможное для восстановления популяции муксуна, чтобы в перспективе объемы вылова не только вернулись к показателям 1981 года - 1 тысяча 400 тонн, но и увеличились", - подчеркнул он.

Наталья Комарова напомнила, что Тюменская область, Югра, Ямал и Томская область еще в 2014 году приняли решение о запрете вылова муксуна. В 2017 году запрет закреплен на федеральном уровне. Одновременно были разработаны мероприятия по воспроизводству ценной рыбы.

"Такие решения приняты не случайно. Количество муксуна упало до критического уровня. Поэтому в каждом из наших регионов была усилена работа по искусственному воспроизводству ценных видов рыбы, прежде всего - муксуна и стерляди. Сегодня мы договорились о новых совместных мерах в этом направлении. Кроме того, мы совместно разработаем предложения по охране рыбных запасов и вынесем их на федеральный уровень. Тюменская область, Югра и Ямал несут общую ответственность за единый Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн. Работа по сбережению и восстановлению рыбных запасов требует объединения усилий", - сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Отметим, что общий объем инвестиций в строительство Югорского рыбоводного завода составил 1,6 млрд рублей, при этом более 1 млрд было выделено рамках межрегиональной программы "Сотрудничество".

В 2016 году Югорский рыбоводный завод выпустил в реки автономного округа 10,2 млн штук личинок муксуна и 119,1 млн штук личинок пеляди. В 2017 году этот показатель равен 85,6 млн штук. При выходе завода на проектную мощность объем воспроизводства молоди сиговых видов рыб составит до 70 млн штук.

"Реализуя программу "Сотрудничество", мы сообща решаем стратегические задачи, имеющие значение для всех трех регионов. Защита и воспроизводство ценных пород рыбы - одна из таких очень серьезных задач", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко