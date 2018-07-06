Более десяти гектаров леса горит на Ямале

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Один лесной пожар действует на Ямале. Лес горит в Красноселькупском районе на площади 10 га, сообщает ИА "Север-пресс".

В тушении задействовано более 10 человек. Возгорание произошло из-за сухой грозы. В селах Ратта и Кикиакки дополнительно сформировали две добровольные пожарные дружины из 10 человек. В селе Ратта, подверженном угрозе перехода лесных пожаров, также создали отдельный пост пожарной охраны по защите школы-интерната.

Как отметил директор окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Владимир Власов, Надымский, Пуровский, Шурышкарский и Красноселькупский районы традиционно в большей степени подвержены рискам возникновения природных пожаров. Это объясняется географическим положением и обширными массивами лесной зоны.

С начала пожароопасного сезона в округе потушили около 40 лесных пожаров на площади более 200 га. Причины возникновения - грозы, и только в одном случае - человек.