Тюменские полицейские рассказали пенсионерам, как не стать жертвой мошенников

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Тюменские полицейские и представители геронтологического центра рассказали пенсионерам о профилактике социального мошенничества.

Тема эта актуальна – истории, где жертвами становятся пожилые люди, отнюдь не редкость в наши дни. Особенно уязвимыми становятся люди, лишенные надлежащей опеки со стороны родных и близких. Расчетливый преступник понимает, что шанс получить деньги от такого пенсионера гораздо выше, что от того же молодого парня, поскольку люди преклонного возраста беззащитны, более доверчивы и простодушны. Чтобы избежать негативных ситуаций, полицейские во взаимодействии с региональным геронтологическим центром социальных технологий "Третий возраст" провели правовой урок.

Представитель управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области Сергей Сохацкий показал на примерах обманные схемы и алгоритм действий в том случае, если мошенничество уже свершилось. В разговоре также принял участие руководитель геронтологического центра Александр Приходько. Он не понаслышке знает о проблеме мошенничества и долгое время в лице начальника областного подразделения участковых уполномоченных полиции занимался профилактикой и противодействием этому, был одним из организаторов акции "Стоп, мошенник".

В конце мероприятия каждый из представителей старшего поколения получил памятку по противодействию мобильному мошенничеству. Она была разработана с учетом рекомендаций отдела "К", уголовного розыска и при поддержке всех заинтересованных структур и ведомств, в том числе представителей банковской сферы.

По итогам принято решение на постоянной основе проводить такие встречи, рассматривать актуальные вопросы, связанные с повышением правовой грамотности пожилых людей, расширением их знаний в области сохранения безопасности, как собственной, так и окружающих, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.