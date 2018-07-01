Подать документы для поступления в ТюмГУ можно онлайн

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Более 15 тыс. человек подали документы на программы бакалавриата и специалитета в ТюмГУ. Отправить документы для поступления можно в режиме онлайн, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для удобства абитуриентов университет предлагает несколько вариантов того, как можно подать документы: лично принести в приемную комиссию ТюмГУ на ул. Ленина, 25; отправить по почте по адресу: 625003, Тюмень, ул. Володарского, 6, с пометкой "Приемная комиссия"; онлайн через личный кабинет абитуриента.

"В этом году по сравнению с прошлыми все большую популярность набирает подача заявлений и документов через личный кабинет. В среднем за день в электронной форме поступает свыше 300 заявлений. В течение суток документы обрабатываются и заносятся в базу. Если есть замечания, наши специалисты тут же связываются с абитуриентом", – рассказал проректор, ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ Иван Романчук.

Подробно о том, как пользоваться личным кабинетом, – здесь. К тому же каждый человек через Интернет может отслеживать количество поданных документов для поступления на то или иное направление подготовки с помощью монитора подачи заявлений, а также видеть свое место в рейтинге поступающих. Абитуриентам необходимо помнить, что на момент подачи заявления достаточно предоставить копии документа об образовании. До даты окончания приема документов поступающие могут вносить изменения в перечень выбранных направлений подготовки.

Заявления на бюджет будут принимать до 25 июля. На договорные места – до 30 августа. Вся необходимая информация о приемной кампании размещена на сайте.