Влюбленные легкоатлеты обручились на финише полумарафона "Стальной характер"

Полумарафон «Стальной характер». Фото организаторов Полумарафон «Стальной характер». Фото организаторов

Предложением руки и сердца, забегом с собакой и босыми бегунами запомнился первый тюменский полумарафон "Стальной характер" 14 июля.

На финише полумарафонцев ждали любовные страсти: с цветами и кольцом встретил свою возлюбленную пробежавший 21,1 км Дмитрий Хомутинин. Когда его вторая половинка закончила дистанцию, он встал на одно колено и сделал предложение, а друзья в это время рассыпали конфетти. Свой поступок герой объяснил так: "Потому что бег для нас обоих – это не только жизнь, но и любовь. Мы встретились набегу, и мы любим друг друга набегу".

Самая длинная дистанция тюменского забега была полна сюрпризов. 21,1 км по силе оказались не только человеку, но и тонконогой грациозной собаке. Своего питомца - итальянскую борзую по кличке Веспа - взял с собой в забег "Стального характера Роман Берестовский.

Полумарафон «Стальной характер». Фото организаторов Полумарафон «Стальной характер». Фото организаторов

"Мы с ней бегаем вместе уже три с половиной года. Каждый день преодолеваем по 5-10 километров. Вообще, это наше с ней любимое дело. В полумарафонах участвуем постоянно, так что сегодня – это наша обычная пробежка. Самое большое расстояние, которое мы с ней преодолели, – 30 км. Бег – это самое большое удовольствие, которое можно придумать, это драйв, энергия, постоянный источник жизненного тонуса. И этот полумарафон – лучший старт, на котором я бывал в Тюмени", – признался Роман Берестовский.

58-летний полумарафонец, участник клуба закаливания зимнего плавания "Кристалл" Сергей Сидоров по своей традиции пробежал всю дистанцию босиком. "Мне приятно бегать по земле босиком, так даже легче, чем в обуви. Бежишь – удовольствие получаешь, а горячий асфальт придает ускорение. Я занимаюсь круглый год – летом бегаю, зимой – плаваю в проруби. Я всегда бегал, бегаю и буду бегать босиком, потому что это здорово", – поделился тюменец.

Полумарафон «Стальной характер». Фото организаторов Полумарафон «Стальной характер». Фото организаторов

Босыми ногами бежала дистанцию по ул. Республики и Юлия Семиряева. Говорит, ногам в кроссовках жарко, да и неудобно, - оттого и избавилась от обуви. "Вылила столько воды на себя, что в кроссовках бежать было уже просто невозможно: в обуви хлюпала вода, ноги становятся ватными. Пришлось снять кроссовки и бежать босиком по раскаленному асфальту. Если честно, то на последнем круге мозг уже отключается и работаешь на автопилоте. Поэтому не могу сказать, что это тяжелее", - поделилась спортсменка.

Испытать свои силы на дистанции 5, 10 и 21 км решили жители и гости города в возрасте от 16 до 71 года. При этом более 38 % участников зарегистрировалось на дистанцию полумарафона – 21,1 км, еще 34% выбрали отрезок в 10 км и около 27% записавшихся остановились на 5 километрах.

Самый возрастной участник, 71-летний Виктор Новиков, выбрал золотую середину – 10-километровый забег. За плечами легкоатлета остались 47 марафонов и не считано полумарафонов. "У меня такой девиз: "Пока живу – бегаю, пока бегаю – живу". После работы обязательно делаю пробежку в 5-6 километров", – рассказал он.

Многие любители спорта принимали участие семьями. Дети встречали своих мам и пап за несколько метров до финиша и заканчивали дистанцию вместе. Девятилетний Арсений Чаблинский подкараулил папу Андрея за квартал от финиша и добежал вместе с ним, получив медаль. На финише они вместе встретили маму Галину.

"У нас спортивная семья: я занимаюсь бегом, сын плавает и недавно сдал нормы ГТО на золотой значок, а пятилетняя дочь посещает легкую атлетику. В Тюмени таких массовых мероприятий еще не проводилось. Когда появилась возможность, первым делом принял решение зарегистрироваться и поддержать любимый город. Я готовлюсь к своему первому марафону, который пройдет в Москве. Выбрал дистанцию в 10 км, потому что так посоветовал мой тренер", – рассказал Андрей Чаблинский.

Полумарафон «Стальной характер». Фото организаторов Полумарафон «Стальной характер». Фото организаторов

В полумарафоне "Стальной характер" приняли участие легкоатлеты из 33 регионов России. 62-летний Юрий Хилин из Москвы нашел информацию о забеге в интернете и решился поехать в Тюмень – ведь в этом городе он еще не преодолевал своих возможностей. Столичный гость вспоминает, что свой первый марафон пробежал в 1981 году. "Жарко очень, стоило сделать пораньше старт. А в целом – я в восторге от Тюмени, буду стараться сюда вернуться", - пообещал москвич.

В августе Тюмень ждет экстремальный забег "Стальной Характер". Проект уже объединил восемь городов и около 20 тыс. участников. Подготовиться к спортивному событию может каждый желающий на тренировках "Здравого смысла", которые объединяют более 10 тыс. любителей здорового образа жизни со всей России.

Комплексная программа популяризации и пропаганды здорового образа жизни в Тюмени и Тюменской области "Здравый смысл" проводится при поддержке правительства Тюменской области. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта steelcharacter.ru.

Лина Орлова