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На Ямале горит семь гектаров леса

Происшествия, 13:42 17 июля 2018

фото ГУ МЧС России по ЯНАО

Лес на площади 7 га горит в Губкинском. В тушении задействованы четырнадцать человек, сообщает ИА "Север-пресс".

Возгорание произошло по вине человека. Напомним, на Ямале с 13 июля по 15 сентября ввели особый противопожарный режим. Пребывание граждан в лесу с любой целью запрещено. Исключение составляют лишь работники организаций, чья деятельность связана с нахождением в лесной зоне. При изменении климатических условий, связанных с понижением класса пожарной опасности, введенный режим ограничения будет отменен досрочно.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим , Ямал

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