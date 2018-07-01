На Ямале горит семь гектаров леса

фото ГУ МЧС России по ЯНАО фото ГУ МЧС России по ЯНАО

Лес на площади 7 га горит в Губкинском. В тушении задействованы четырнадцать человек, сообщает ИА "Север-пресс".

Возгорание произошло по вине человека. Напомним, на Ямале с 13 июля по 15 сентября ввели особый противопожарный режим. Пребывание граждан в лесу с любой целью запрещено. Исключение составляют лишь работники организаций, чья деятельность связана с нахождением в лесной зоне. При изменении климатических условий, связанных с понижением класса пожарной опасности, введенный режим ограничения будет отменен досрочно.