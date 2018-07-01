Тридцать тюменских предприятий оштрафовали за вредные выбросы

Фото СУ СК РФ Фото СУ СК РФ

30 организации в Тюменской области не контролируют вредные выбросы в водные объекты и атмосферу. За шесть месяцев 2018 года выявлено 926 нарушений закона в сфере охраны природы, штрафы составили более 1,1 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверок прокуроры выяснили, что 16 организаций эксплуатируют стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу без разрешений. Восемь организаций, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не поставили свои объекты на учет.

Для устранения нарушений прокуратура внесла 64 представления, в суды направлено 54 иска, также объявлено 13 предостережений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 90 лиц, назначены штрафы на сумму более 1,1 млн рублей. Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела.