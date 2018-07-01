Трех человек вывели из огня спасатели на Ямале

фото ГУ МЧС России по ЯНАО фото ГУ МЧС России по ЯНАО

Трех человек вывели из огня пожарные в одноэтажном 6-квартирном доме на ул. Мира с. Шурышкары Шурышкарского района ночью 18 июля, сообщает ИА "Север-пресс".

К моменту прибытия пожарных горела пятая квартира. С огнем боролись три человека, привлекли одну единицу техники противопожарной службы ЯНАО.

В результате огнем повреждена кухня на площади 12 кв. метров, закопчены стены и потолок на площади 30 кв. метров. Причина пожара и ущерб устанавливают дознаватели.