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Трех человек вывели из огня спасатели на Ямале

Происшествия, 11:16 18 июля 2018

фото ГУ МЧС России по ЯНАО

Трех человек вывели из огня пожарные в одноэтажном 6-квартирном доме на ул. Мира с. Шурышкары Шурышкарского района ночью 18 июля, сообщает ИА "Север-пресс".

К моменту прибытия пожарных горела пятая квартира. С огнем боролись три человека, привлекли одну единицу техники противопожарной службы ЯНАО.

В результате огнем повреждена кухня на площади 12 кв. метров, закопчены стены и потолок на площади 30 кв. метров. Причина пожара и ущерб устанавливают дознаватели.

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# пожар , Ямал

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