В Тюмени объявлен конкурс на лучший школьный лагерь

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

Конкурс на лучший школьный лагерь стартовал в Тюмени, сообщает городской департамент образования.

Летом в городе работают более 50 детских лагерей дневного пребывания на базе школ. В них отдыхают 16 тыс. юных тюменцев.

"Конкурс среди лагерей, основанных на базе общеобразовательных учреждений, мы проводим второй год. Сегодня школьные лагеря пользуются большой популярностью среди населения. Для родителей лагерь – это социальная защита ребенка, для ребят – возможность пообщаться с одноклассниками в неформальной обстановке, весело и с пользой провести каникулы. Поэтому важно повышать престиж школьных лагерей, выявлять лучшие практики и распространять их опыт работы", – говорит председатель городской организации профсоюза работников образования Любовь Гнусарева.

Оценивать работу лагерей будут по нескольким критерием. В их числе: программа лагеря, игровой сюжет смены, эффективность оздоровления детей, оформление детского лагеря и проведение ярких мероприятий с привлечением социальных партнеров.

Подать заявки на участие и предоставить конкурсные материалы можно с 1 по 25 августа. Подведут итоги в конце сентября. Победители и призеры конкурса получат денежные сертификаты на приобретение развивающих игр.

Первое место – 50 тыс. рублей, второе место – 35 тыс. рублей и третье место – 20 тыс. рублей.

Впервые утвержден специальный приз за лучший видеоролик о работе лагеря.

С положением о конкурсе можно ознакомиться, нажав "Скачать файл".