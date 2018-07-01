Тюменские футболисты сыграют против "Нижнего Новгорода"

фото ФК "Тюмень" фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" сыграет против "Нижнего Новгорода" на стадионе чемпионата мира-2018 "Нижний Новгород" 22 июля, сообщает клуб.

На первый выезд сезона стартуют 19 футболистов и шесть работников тренерско-административного штаба.

"Нижний Новгород" в межсезонье заметно обновился. Все началось со смены названия, клуб ранее именовался "Олимпийцем". Главным тренером команды стал известный в прошлом футболист и тренер с престижным испанским портфолио Дмитрий Черышев. Помогает ему в руководстве клуба бывший рулевой "Тюмени" Константин Галкин. За "горожан" выступает целая группа футболистов, вносивших свою лепту в историю черно-белых: Руслан Абазов, Юрий Морозов, Анатолий Нежелев и Артем Делькин.

Главным арбитром матча станет Евгений Турбин из Дмитрова.

ФК "Тюмень" лидирует в таблице после домашней победы над калининградской "Балтикой" в стартовом туре (4:1). "Нижний Новгород" начал сезон боевой ничьей в Саранске с "Мордовией" - 2:2.

Матч начнется в 20 часов по тюменскому времени.