На Ямале действуют восемь природных пожаров

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На Ямале действуют восемь природных пожаров. Леса горят в Красноселькупском, Приуральском и Надымском районах на площади более ста гектаров, сообщает ИА "Север-пресс".

В тушении огня задействовано более 40 сотрудников Ямалспаса. К местам возникновения природных пожаров их доставляют вертолетной и автомобильной техникой высокой проходимости.

Самый крупный пожар распространился на площади 45 км недалеко от с. Ратта Красноселькупского района. В Надымском районе очаги огня зафиксированы близ самого города, а также пос. Пангоды и Приозерный. В районе реки Ныда впервые применили квадроцикл с навесным оборудованием. Возгорание произошло из-за сухих гроз. Только в Лабытнанги в лесном пожаре виноваты местные жители.

Отметим, на территории округа стоит жара, в некоторых районах температура воздуха достигает 37 градусов. Поэтому для спасателей это будет довольно сложная неделя. Спасатели прорабатывают варианты усиления группировок, переброски сил в места, где горят леса.

Напомним, на Ямале с 13 июля по 15 сентября введен особый противопожарный режим.