  • 24 июля 201824.07.2018вторник
  • USD63,1957
    EUR74,1286
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-западный

Ямал вошел в Топ-5 по открытости данных

Общество, 16:42 24 июля 2018

Фото imagenesfotos.com

В Топ-5 регионов-лидеров интегрального рейтинга публикации информации в форме открытых данных вошел Ямало-Ненецкий автономный округ, разделив первое место с Томской областью, сообщает правительство ЯНАО.

При расчете рейтинга использовались такие показатели, как общее количество опубликованных наборов, востребованность, скачивание и качество наборов, а также выполнение требований законодательства Российской Федерации к размещению открытых данных.

В пятерку лучших регионов вошли также Новгородская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В аппарате губернатора ЯНАО пояснили, что в работе с открытыми данными активное участие принимают все органы государственной власти округа, муниципальные образования и учреждения. Ямалом представляет более 800 наборов открытых данных.

Аппарат губернатора ЯНАО запланировал создать региональный портал открытых данных. Жители, среди прочего, смогут воспользоваться им для получения информации о работе общественного транспорта, местах нахождения государственных и муниципальных организаций. Также портал будет ориентирован на предоставление аналитической информации о работе органов власти, в том числе с указанием геокоординат.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# информационное общество , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 24.07.2018Школьников Вагайского района обучают навыкам выживания в дикой природе
18:21 24.07.2018Трудовые отряды школьников Ишима благоустраивают город и помогают пожилым людям
17:59 24.07.201825 июля - события дня
17:48 24.07.2018Врачи Тюмени и Екатеринбурга провели внутриутробную операцию на головном мозге ребенка