Ямал вошел в Топ-5 по открытости данных

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В Топ-5 регионов-лидеров интегрального рейтинга публикации информации в форме открытых данных вошел Ямало-Ненецкий автономный округ, разделив первое место с Томской областью, сообщает правительство ЯНАО.

При расчете рейтинга использовались такие показатели, как общее количество опубликованных наборов, востребованность, скачивание и качество наборов, а также выполнение требований законодательства Российской Федерации к размещению открытых данных.

В пятерку лучших регионов вошли также Новгородская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В аппарате губернатора ЯНАО пояснили, что в работе с открытыми данными активное участие принимают все органы государственной власти округа, муниципальные образования и учреждения. Ямалом представляет более 800 наборов открытых данных.

Аппарат губернатора ЯНАО запланировал создать региональный портал открытых данных. Жители, среди прочего, смогут воспользоваться им для получения информации о работе общественного транспорта, местах нахождения государственных и муниципальных организаций. Также портал будет ориентирован на предоставление аналитической информации о работе органов власти, в том числе с указанием геокоординат.