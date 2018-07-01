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В Тюменской области не осталось обманутых дольщиков

Общество, 19:03 25 июля 2018

фото minstroyrf.ru

Тюменская область исключена из числа российских регионов, в которых имеются недостроенные многоквартирные жилые дома с долевым участием граждан. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев во время Всероссийского совещания "Новеллы законодательства о долевом строительстве" 25 июля.

Количество регионов России, в которых есть объекты незавершенного жилищного строительства с долевым участием граждан, сократилось до 68, сообщил министр. Такие объекты отсутствуют в 17 субъектах Российской Федерации.

Глава Минстроя России отметил, что опыт регионов, успешно разрешивших проблему обманутых дольщиков, будет использоваться для тиражирования в других регионах. "В каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли", - пояснил министр.

Владимир Якушев добавил, что новое законодательство о долевом строительстве направлено на то, чтобы в дальнейшем исключить появление новых недостроенных объектов и обманутых дольщиков.

"Внедрение механизма помощи дольщикам недостроенных жилых домов, в результате чего в свои квартиры вселились более 7 тысяч тюменских семей - важный результат работы региональной власти", - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Соб. инф.

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# Владимир Якушев , долевое строительство , Минстрой РФ

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