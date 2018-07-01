Ресурсный центр добровольчества открыли на Ямале

Фото правительство.янао.рф Фото правительство.янао.рф

Ресурсный центр добровольчества в сфере здравоохранения начал работу в Ямало-Ненецком автономном округе на базе регионального Центра медицинской профилактики, сообщает правительство ЯНАО.

Ресурсный центр будет заниматься развитием медицинского волонтерства на территории ЯНАО и координационно-методическим обеспечением добровольческой деятельности в сфере здравоохранения. Медицинскими волонтерами могут стать северяне, желающие добровольно оказывать безвозмездную помощь в сфере здравоохранения, независимо от возраста, уровня образования и социального статуса.

Главный врач окружного Центра медицинской профилактики, доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что многие жители Ямала хотят реализовать свою идею помощи людям, но не знают к кому обратиться. А в ресурсном центре можно будет получить всю необходимую информацию и поддержку.

"Сегодня добровольчество в сфере здравоохранения остается эффективным инструментом реализации гражданского, личностного и профессионального потенциала обучающихся образовательных организаций, медицинского персонала, а также граждан, заинтересованных в волонтерской деятельности в здравоохранении. Мы уверены, что добровольцы принесут пользу обществу, получат новый опыт и огромное удовольствие от своих добрых дел", – сказал Сергей Токарев.