Палаточный лагерь "Ратники" откроет последнюю летнюю смену

Фото центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Фото центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"

Заключительная четвертая профильная смена "Старая застава" оборонно-спортивного палаточного лагеря "Ратники" стартует на базе центра "Аванпост" 27 июля, сообщает Центр "Аванпост".

Ребят ждет насыщенная и увлекательная программа. Помимо строевой, огневой, физической, тактической, воздушно-десантной, инженерной, штурмовой, высотной подготовки для них организуют занятия по практической медицине, боевому расчету, радиосвязи, ориентированию на местности, основам выживания в естественных условиях, наблюдению в бою, прохождение тропы разведчика, обучение приемам самообороны и многое другое. Не обойдется и без любимых мальчишками и девчонками пейнтбольных и лазертаг турниров.

Спортивную программу дополнят соревнования по многоборью, туристско-прикладному многоборью, летнему полиатлону, рукопашному бою, военно-прикладным видам спорта.

Ребята познакомятся с работой кинологов, спасателей, пожарных, сотрудников силовых структур и получат возможность почувствовать себя настоящими профессионалами, испытав специализированное оборудование и примерив спецодежду.

Смена продлится до 2 августа.