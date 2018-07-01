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Палаточный лагерь "Ратники" откроет последнюю летнюю смену

Общество, 17:32 26 июля 2018

Фото центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"

Заключительная четвертая профильная смена "Старая застава" оборонно-спортивного палаточного лагеря "Ратники" стартует на базе центра "Аванпост" 27 июля, сообщает Центр "Аванпост".

Ребят ждет насыщенная и увлекательная программа. Помимо строевой, огневой, физической, тактической, воздушно-десантной, инженерной, штурмовой, высотной подготовки для них организуют занятия по практической медицине, боевому расчету, радиосвязи, ориентированию на местности, основам выживания в естественных условиях, наблюдению в бою, прохождение тропы разведчика, обучение приемам самообороны и многое другое. Не обойдется и без любимых мальчишками и девчонками пейнтбольных и лазертаг турниров.

Спортивную программу дополнят соревнования по многоборью, туристско-прикладному многоборью, летнему полиатлону, рукопашному бою, военно-прикладным видам спорта.

Ребята познакомятся с работой кинологов, спасателей, пожарных, сотрудников силовых структур и получат возможность почувствовать себя настоящими профессионалами, испытав специализированное оборудование и примерив спецодежду.

Смена продлится до 2 августа.

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# Аванпост , летние каникулы , летняя смена

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