Радиоактивные ягоды и грибы выявили на ярмарке в Москве

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В 27 партиях продукции общим весом 857,651 кг было подтверждено отделом лаборатории превышение содержания радионуклида цезия-137. Из них: черника - 24 партия (687,851 кг), брусника – одна партия (6 кг), грибы – две партии (163,8 кг), сообщается на сайте мэра Москвы.

Государственная ветеринарная служба Москвы проводит дозиметрические и радиометрические исследования каждой партии дикорастущей ягоды, грибов, поступающей на продовольственные рынки, ярмарки выходного дня и региональные ярмарки.

При установлении ветеринарными специалистами превышения содержания радионуклидов пробы продукции направляются для подтверждения в радиологический отдел городской ветеринарной лаборатории ГБУ "Мосветобъединение". Далее продукция с превышением содержания радионуклидов в соответствии с постановлением о запрещении использования продукции по назначению о ее утилизации или уничтожении направляется для уничтожения на специализированное предприятие.

Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается в растениях и грибах, при их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени. Больше всего из дикорастущих ягод радионуклиды впитывают черника, голубика и брусника. Отличить зараженные радиацией ягоды и грибы по внешнему виду и на вкус невозможно.

Комитет ветеринарии города Москвы настоятельно не рекомендует приобретать растительную и другую пищевую продукцию на стихийных рынках или вдоль дорог по причине отсутствия за реализуемой продукцией соответствующего ветеринарного контроля. "Желание сэкономить может привести к печальным последствиям, так как никто не даст гарантии безопасности такой продукции. Не следует рисковать своим здоровьем и здоровьем близких людей" - подчеркнул председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Покупатель на рынке или ярмарке вправе требовать от продавца заключение о реализации продукции установленного образца, выданное государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы, и тем самым удостовериться, что данная продукция прошла необходимые исследования и является безопасной.