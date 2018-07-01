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Студенты Политехнической школы ТюмГУ защитили выпускные работы

Общество, 18:11 30 июля 2018

фото ТюмГУ

24 студента Политехнической школы ТюмГУ успешно защитили выпускные квалификационные работы, построенные на актуальных проблемах освоения реальных нефтегазовых месторождений, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В вузе состоялся первый выпуск специалистов по магистерской программе "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа".

"Это программа, по которой не работает ни один вуз, ее задача – решить проблему, с которой мы, производственники, сталкиваемся все последние годы, иными словами, она призвана научить интегрировано подходить к месторождениям, то есть, видеть все составляющие месторождения от его геологии до инфраструктуры, – говорит председатель экзаменационной комиссии кандидат технических наук, технический директор ООО "Газпромнефть-Развитие" Валерий Батрашкин. – То, как ребята подошли к проектам, какие продемонстрировали компетенции, позволяет ответственно заявить, что мы не зря два года занимались этими вопросами".

За представленные работы 15 выпускников получили "отлично", восемь – "хорошо".

"Работой и ее результатом полностью удовлетворены, – заявил лидер одной из проектных команд Андрей Калугин. – У нас в команде достаточно целеустремленные люди, уверенные в себе, знают, чего хотят от жизни, многие уже являются сотрудниками тех или иных дочерних обществ в нефтяной промышленности".

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# квалификационные работы , Политехническая школа , студенты , ТюмГУ

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