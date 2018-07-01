Студенты Политехнической школы ТюмГУ защитили выпускные работы

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

24 студента Политехнической школы ТюмГУ успешно защитили выпускные квалификационные работы, построенные на актуальных проблемах освоения реальных нефтегазовых месторождений, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В вузе состоялся первый выпуск специалистов по магистерской программе "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа".

"Это программа, по которой не работает ни один вуз, ее задача – решить проблему, с которой мы, производственники, сталкиваемся все последние годы, иными словами, она призвана научить интегрировано подходить к месторождениям, то есть, видеть все составляющие месторождения от его геологии до инфраструктуры, – говорит председатель экзаменационной комиссии кандидат технических наук, технический директор ООО "Газпромнефть-Развитие" Валерий Батрашкин. – То, как ребята подошли к проектам, какие продемонстрировали компетенции, позволяет ответственно заявить, что мы не зря два года занимались этими вопросами".

За представленные работы 15 выпускников получили "отлично", восемь – "хорошо".

"Работой и ее результатом полностью удовлетворены, – заявил лидер одной из проектных команд Андрей Калугин. – У нас в команде достаточно целеустремленные люди, уверенные в себе, знают, чего хотят от жизни, многие уже являются сотрудниками тех или иных дочерних обществ в нефтяной промышленности".