Минстрой России обсудил с регионами формирование новых механизмов переселения из аварийного жилья

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Предложения по постоянно действующим механизмам переселения из аварийного жилья обсудили в Минстрое России на Всероссийском селекторном совещании. В совещании, проходившем по видео-конференц-связи 30 июля, принял участие врио губернатора Тюменской области Александр Моор, а также представители главного управления строительства Тюменской области.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев отметил, что в основу постоянно действующих механизмов ляжет успешный опыт регионов по переселению из аварийного жилья с 2013 по 2017 годы и принцип финансирования с участием федерального бюджета.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2013–2017 годы была выполнена досрочно, на 8 месяцев раньше официального срока. В рамках программы расселено 147,13 тыс. кв. метров аварийного жилья (615 многоквартирных домов). Улучшили жилищные условия благодаря программе более 10 тыс. граждан.

Ведомство готово рассмотреть предложения от регионов по постоянно действующим механизмам расселения аварийного жилья – предложения по конкретным мерам регионы могут направить в Минстрой России до 3 августа, сообщает Минстрой России.