Пассажирки и водитель скорой помощи пострадали в ДТП в Тюмени

фото УГИБДД Тюменской области фото УГИБДД Тюменской области

Пассажирки "скорой помощи" 24 и 25 лет, а также 42-летний водитель и 30-летний водитель "Volkswagen" пострадали из-за столкновения "скорой помощи" и автомобиля "Volkswagen" на перекрестке ул. Харьковской и Холодильной в Тюмени около 21 часа 30 июля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

У всех пострадавших многочисленные ушибы и ссадины. По предварительным данным, автомобиль "скорой помощи" двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.

На 110 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе в 11 часов столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Газель". Предварительно, ДТП спровоцировал водитель "Лады", нарушивший очередность проезда перекрестка. В аварии травму головы получил 59-летний водитель легкового автомобиля.

На 14 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский в Тюменском районе около 11 часов столкнулись автомобили "Nissan" и ЗИЛ. После столкновения ЗИЛ опрокинулся, а иномарка съехала в кювет и перевернулась. 61-летний водитель иномарки получил ушибы плеча, у 60-летней пассажирки этого автомобиля травма живота. По имеющимся данным, водитель "Nissana" нарушил очередность проезда перекрестка.

Всего за 30 июля шесть дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области. 11 человек получили травмы.