На Ямале при взрыве на барже пострадали три человека

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Пострадавшие на буксировочной прогулочной барже находятся в тяжелом состоянии в Новом Уренгое, сообщает ИА "Север-Пресс".

Несчастный случай произошел недалеко от п. Сидоровск. На барже взорвался газовый баллон, три человека получили сильные ожоги тела. Борт санавиации доставил потерпевших в Новый Уренгой.

В диспетчерской службе отметили, что пожар на судне потушили собственными силами, сотрудников МЧС и противопожарной охраны не привлекали.