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На Ямале при взрыве на барже пострадали три человека

Происшествия, 13:10 03 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Пострадавшие на буксировочной прогулочной барже находятся в тяжелом состоянии в Новом Уренгое, сообщает ИА "Север-Пресс".

Несчастный случай произошел недалеко от п. Сидоровск. На барже взорвался газовый баллон, три человека получили сильные ожоги тела. Борт санавиации доставил потерпевших в Новый Уренгой.

В диспетчерской службе отметили, что пожар на судне потушили собственными силами, сотрудников МЧС и противопожарной охраны не привлекали.

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# баржа , взрыв , Ямал

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