ФК "Тобол" уступил футболистам из Миасса

Футбольный клуб "Тобол" потерпел домашнее поражение в рамках первенства России в третьем дивизионе. Тоболяки уступили лидеру чемпионата "Торпедо" из Миасса со счетом 0:2.

В первом тайме подопечные Петра Парахина выглядели намного активней гостей, обрушив шквал атак на их ворота. Отличные моменты, чтобы отличиться были у Ивана Смородинова, Эдуарда Сагдиева, Павла Бизина. Однако выше всяких похвал играл голкипер гостей Иван Гайдамак. Когда он был бессилен, мяч из пустых ворот выносили защитники.

Первая же опасная атака гостей привела к голу, отличился капитан команды Константин Марков. Он же на 67-й минуте установил окончательный счет в матче.

У "Тобола" осталось восемь очков, он продолжает занимать девятую строчку в турнирной таблице. Лидирует "Торпедо", у которого 39 набранных баллов.

Следующую игру тоболяки проведут 11 августа. На своем поле "Тобол" примет дублеров "Тюмени"

Евгений Новоселов