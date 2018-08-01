В палатках здоровья исследуют самочувствие тюменцев

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Тюменцам сделают экспресс-анализ крови, измерят артериальное давление, рост, вес, объем талии, рассчитают индекс массы тела и дадут рекомендации по вопросам здорового образа жизни в палатках здоровья в Тюмени в День здоровья, 11 августа.

Одна из палаток расположится на территории перед домами на ул. Олимпийской, 25 и 19а. Всех желающих ждут на консультацию с 9 до 15 часов специалисты городской поликлиники № 12. Горожанам сделают анализ крови на холестерин и сахар экспресс-методом, измерят артериальное давление, рост, вес, объем талии, рассчитают индекс массы тела. Кроме того, проведут осмотр кожных покровов с помощью дерматоскопа и произведут забор мокроты для исследования на туберкулез.

Вторая палатка здоровья будет работать с 11 до 15 часов на площади 400-летия Тюмени. Медицинские работники поликлиники № 13 измерят артериальное давление, рост, вес, объем талии, рассчитают индекс массы тела и дадут рекомендации по вопросам ЗОЖ.

По словам медработников, практика показывает, что такой формат профилактической работы дает хорошие результаты. Наряду с участием палаток здоровья в значимых городских мероприятиях департамент здравоохранения города Тюмени планирует продолжить выездные профилактические акции в отдаленных районах города, чтобы как можно больше людей узнали о состоянии своего здоровья и начали принимать своевременные меры для предупреждения болезней.