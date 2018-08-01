Александр Моор: инфопарк "Сотрудничество. Больше чем программа" - хороший, наглядный проект

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Инфопарк "Сотрудничество. Больше чем программа" очень хороший проект, с помощью которого можно руками потрогать результаты программы "Сотрудничество". Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на брифинге, отвечая на вопрос о впечатлениях после посещения проекта.

По его словам, инфопарк выигрывает в том, что представляет информацию с помощью образов: это гораздо лучше воспринимается и привлекает в том числе и молодежь. "Мы много об этом говорим, называем много цифр, но не всегда все можно воспринять на слух, - подчеркнул он. - Сама идея инфопарка состоит в том, чтобы донести до жителей Тюменской области результаты сотрудничества, чтобы было понятно, что "Сотрудничество" - это не просто программа, а образ наших жизней и образ наших мыслей, это та форма взаимодействия, которая существует между нашими ведомствами".

Напомним, первый инфопарк "Сотрудничество. Больше чем программа" в Ноябрьске открыли временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 13 августа.

Интерактивная зона демонстрирует гостям, как работает механизм взаимодействия. Сначала запускается механизм "Сотрудничество", который, в свою очередь, активизирует сферы промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и других отраслей. Все это, как показывается на отдельном индикаторе, влияет на повышение качества жизни. Если в механизме выключить хотя бы один из регионов, все шестеренки остановятся, и шкала "Качества жизни" окажется на нуле.

У входа в шатер промоутеры предложили Александру Моору и Дмитрию Артюхову отправить открытку с изображением достопримечательностей региона своим родным. Эта идея понравилась главам региона. Дмитрий Артюхов сказал, что впервые посетил инфопарк и такой формат интересен и нужен, особенно молодежи.

"Мы много делаем, и очень важно, чтобы об этом знали наши жители. Люди старшего возраста более активны, а молодежи нужен такой новый формат. У нас большой регион. В инфопарке рассказывают не только о том, что делается в Ноябрьске, но и о Ямале в целом. Мы, ямальцы, и мы любим наш край, а инфопарк наглядно и доступно рассказывает о наших достижениях", - сказал Дмитрий Артюхов.

Электронный информационный стенд и стенд "Кубики" подробно знакомит с достижениями регионов в цифрах. Здесь можно узнать, как программа "Сотрудничество" развивает нефтегазовый кластер регионов, помогает жителям Ямала получить льготы на юге области, развивает дорожную инфраструктуру и авиасообщение на всей территории региона. Так, результатом совместной работы стала автомобильная дорога Надым - Салехард, аэропорт Салехард и реконструкция международного аэропорта Рощино.

Современный научно-познавательный кластер представили в VR-зоне. Для зрителей подготовили три задания. Участники сообща смогут изучить новый металл, провести с ним ряд экспериментов и запустить производство технологии. Но сделать это можно только благодаря совместному труду.

В центре шатра инфопарка организаторы продемонстрировали гостям интерактив с 3D-метками. Если скачать приложение на мобильное устройство и навести фотообъектив на 3D-метку, то на экране появится объект, который строится или уже построен в рамках программы "Сотрудничество". Среди них – аэропорт в Салехарде, дороги, мост, школа и не только.

Александр Моор и Дмитрий Артюхов сделали совместное фото в зоне хромакея. Зеленый фон заменяется видами Ямала, Югры, Тюменской области – и организаторы оперативно распечатывают фото гостям инфопарка.

Рядом расположилась зона викторины "Открой свою Тюменскую область": знания о ней дают возможность выиграть 11 разных подарков. Также организаторы угощают гостей вкусным кофе за размещение фото в соцсетях под единым хэштегом #засотрудничество. Визит Александра Моора и Дмитрия Артюхова в инфопарк завершился совместным селфи.

Инфопарки появятся в четырех городах Югры (Нижневартовск, Нягань, Сургут, Ханты-Мансийск) и трех городах Ямала (Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой). Площадки будут работать с 13 августа по 10 сентября по 7-12 дней в каждом городе.

Напомним, проект "Инфопарк" был успешно реализован в крупных городах юга области (Тюмень, Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск) с 2014 по 2016 год. За это время площадки суммарно посетили более 300 тыс. жителей юга Тюменской области. В рамках кампании в 2016 году инфопарк получил охват в социальных сетях более 1 млн пользователей, под хэштегом #инфопарк размещено более 10 тыс. публикаций.

Лина Орлова