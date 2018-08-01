В Тюменской области началась уборка зерновых и зернобобовых культур

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Аграрии Тюменской области приступили к обмолоту зерновых и зернобобовых культур. Уборка зерновых началась в Заводоуковском и Упоровском районах.

Как сообщает областной департамент АПК, ООО Агрофирма "КриММ", ООО "Тобол" Упоровского района и КХ "Дружба" Заводоуковского городского округа ведут уборку озимой пшеницы, ЗАО "Флагман" и АО "Лесное" Заводоуковского городского округа обмолачивают ячмень.

Уборка картофеля идет на полях КХ "Дружба" Заводоуковского городского округа, и ООО Агрофирма "КРиММ" Упоровского района, в Тюменском районе к уборке приступили четыре хозяйства. Общий валовый сбор корнеплода составил 754 тонны.

Овощи открытого грунта убирают хозяйства Тюменского, Упоровского и Ялуторовского районов. В общей сложности собрано уже 2978 тонн капусты, свеклы, моркови и других овощей.

Всего же в этом году предстоит убрать урожай зерновых и зернобобовых с площади в 661 тыс. 170 га, картофель с площади 8 тыс. 917 га, а овощи открытого грунта с 1 тыс. 278 га.