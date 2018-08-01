Тюменские следователи организовали проверку по факту смерти подростка в Ярковском районе
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Тюменские следователи проводят проверка по факту смерти 15-летнего мальчика, сообщает региональное СУ СК РФ.
Во дворе одного из домов с. Караульнояр Ярковского района 14 августа скончался 15-летний мальчик.
По данному факту следственные органы проводят процессуальную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причина смерти будет известна в ходе судебно-медицинской экспертизы.