Хорошие условия для активного отдыха - важная часть комфортной городской среды, считает Моор

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Благоприятные условия для активного отдыха, занятий физкультурой и спортом, здорового образа жизни - неотъемлемая часть современной комфортной городской среды. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, посетив центр спортивной подготовки в Нягани.

Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова осмотрели футбольное поле с искусственным покрытием, на котором проходил матч детских команд в рамках проекта "Лига чемпионов двора" и лыжероллерную трассу, где давала мастер-класс мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону Екатерина Манова.

"Протяженность освещенной лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием составляет 1 тысячу 32 метра. Это многофункциональная площадка, предназначенная как для профессиональных лыжников и биатлонистов, так и для любителей лыжного спорта, велосипедистов и роллеров, молодых мам, пожилых людей, увлекающихся скандинавской ходьбой, и других поклонников активного отдыха", - рассказал директор городского центра спортивной подготовки Заур Гусейнов.

Затем Александр Моор и Наталья Комарова осмотрели площадку Street Workout. Там лидер движеения Street Workout в Нягани Ярослав Сюткин продемонстрировал почетным гостям свое спортивное мастерство.

"В Нягани работают пять детско-юношеских спортивных школ, развиваются 20 видов спорта. В городе работает большой спортивный комплекс "Юниор" с универсальной игровой ареной. Особых успехов на соревнованиях всероссийского и окружного уровня горожане достигают в боксе, дзюдо, женском баскетболе, пауэрлифтинге, биатлоне, лыжных гонках, спортивном туризме. Проводятся ежегодные городские спартакиады", - рассказал глава города Иван Ямашев.

Александр Моор и Наталья Комарова пообщались с юными физкультурниками и сфотографировались с ними на память.

"У меня очень приятные впечатления от рабочей поездки в Нягань. Это замечательный город - современный, яркий, динамичный. Здесь видна хозяйская рука. Думаю, что целенаправленная политика окружных и муниципальных властей по созданию комфортной городской среды дает положительные результаты, и это касается не только Нягани", - отметил Александр Моор.

Евгений Бабенко