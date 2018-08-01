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Полковник Петр Борисенко презентует книгу "Сибирское притяжение"

Общество, 16:59 18 августа 2018

фото https://72.мвд.рф/

Презентация новой книги полковника Петра Борисенко "Сибирское притяжение" пройдет в станах музейной экспозиции УМВД России по Тюменской области, сообщает региональное УМВД.

Петр Борисенко стоял у истоков ОВД Ямало-ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийска, он возглавил строительство первого высшего учебного заведения МВД СССР в Тюмени и стал начальником тюменского филиала Омской школы милиции.

Идея создания книги "Сибирское притяжение" давно зрело в душе автора. Разобраться, понять, чем же влекла заснеженная, почти неживая земля, людей. Как закаляла их характеры, приносила свои дары за терпение и труд.

"История – творец особых людских качеств, в том числе и сибирских, и в значении слова "сибиряк" звучит могущество Сибири", – пишет Петр Борисенко в своей книге. Он вправе рассуждать на тему притяжения сибирских земель, рассказывать о судьбах простых людей, о их простом быте и непосильном труде. Одна из первых наград полковника Борисенко – медаль "За освоение целинных земель".

Презентация книги Петра Борисенко "Сибирское притяжение" пройдет в музее УМВД России по Тюменской области на следующей неделе.

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# книга , Петр Борисенко , презентация

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