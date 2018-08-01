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Корабли студентов Высшей инженерной школы EG спустят на воду 1 сентября

Общество, 08:40 23 августа 2018

фото ТИУ

Образовательный проект, организованный специально для студентов Высшей инженерной школы ТИУ, "PREкурс Assembly EG" впервые пройдет в опорном вузе 28 августа, сообщает ТИУ.

"PREкурс Assembly EG" состоит из блока мероприятий, включающих деловые игры и форсайты, решение кейсовых заданий и полное погружение в инженерную деятельность. Аналогов реализации подобных проектов нет ни в одном из уральских вузов", — отмечает руководитель Высшей инженерной школы Алексей Пимнев.

Разработать концепт экологически безопасного плавательного средства, сконструировать судно, способное проплыть по прямолинейной траектории 50 метров и пройти техническую защиту станет главной задачей на период проведения PREкурса. Реализацией каждого проекта займется целая команда, состоящая из конструкторов, дизайнеров, презентаторов и pr-специалистов. Корабли флотилии спустят на воду 1 сентября. Лучшее судно выберет компетентное жюри, команда-разработчик получит приз.

Напомним, глобальный проект ВИШ EG стартовал в опорном университете в 2018 году и сразу вызвал огромную популярность среди абитуриентов. По данным приемной комиссии, в Высшую инженерную школу поступили более 240 будущих инженеров. Студенты ЕG составили львиную долю всех высокобалльников, поступивших в тюменский вуз. По сравнению с прошлым годом по направлению "нефтегазовое дело" проходной балл прибавил на 21 пункт и составил 227.

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# 1 сентября , высшая инженерная школа , корабли , ТИУ

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